Geçitköy'de yangın kısmen kontrol altında

Geçitköy’de arazide başlayan, ormanlık alana yayılan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Polis, bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmalarının saat 18.00 itibariyle karadan ve havadan devam ettiğini açıkladı.

Evler boşaltıldı

Mavi Köşk'ü tehdit eden yangın nedeniyle tebdir amaçlı bu bölgedeki evler boşaltıldı. İtfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma, asker ve bölge belediye ekiplerinin yanı sıra bölge halkının da çabaları ile yangına müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarına katılması için Türkiye'den helikopter desteği talep edildi, Türkiye'den 2, BM'de 1 helikopterin yangına müdahale için havalandı, helikopterler de söndürme çalışmalarına katıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre yangın saat 13.00’de başladı. Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi, Sivil Savunma, askeri personel, bölge halkı traktörler ile müdahale etti.

İKİ HELİKOPTER SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILDI

Geçitköy'de öğle saatlerinde birkaç noktada başladığı belirtilen ve hızla yayınlan yangınla ilgili söndürme çalışmalarına helikopterler de katıldı.

Yangın bölgesinden ulaşan görüntülerden, helikopterlerden birinin denizden, diğerinin de barajdan su alarak yangına müdahaleye başladığı görüldü.

Güneyden yardım talebi

Geçitköy'deki yangına müdahale için Kıbrıs Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler aracılığı ile yardım talebinde bulundu.

Bu talebe yönelik Kıbrıslı Türk makamları ise herhangi bir açıklama yapmadı. Kıbrıs Haber Ajansı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Panagra ve Kormakitis yakınlarında kontrolsüz devam eden yangını söndürmek için Kıbrıs Türk tarafının yardıma ihtiyacı olabileceği konusunda BM tarafından bilgilendirildiğini duyurdu.

Yangının hava araçlarıyla söndürülmesine yardımcı olmak için talepte bulunulması halinde yetkili servislerinin bunu sağlamaya hazır oldukları belirtildi.

Yangınla ilgili şu ana kadar Türkiye’den 1 helikopter ve 1 uçak, İngiliz Üslerinden de 1 helikopterin yangın söndürme çalışmalarına katıldığı bildirildi.

Güneyin yardım talebine yanıt verilmediği tahmin ediliyor. Kaynaklara göre, şu ana kadar böyle bir talebin gelmediği açıklandı.

Tarım Bakanı Oğuz: “Aynı hat üzerindeki elektrik tellerinden, 3 farklı noktadan çıkan kıvılcımlar yangına neden…”

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, ilk tespitlere göre aynı hat üzerindeki elektrik tellerinden, 3 farklı noktadan çıkan kıvılcımların yangına neden olduğu bulgusunu paylaştı.

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, iş makinelerinin bazı noktalara ulaşamadığını, havadan söndürme çalışmalarının da başlaması ile yangının kontrol altına alınması temennisini belirtti.

Yangın bölgesinde açıklamalarda bulanan Oğuz, rüzgarın çok çabuk yön değiştirmesinin söndürme çalışmalarını da olumsuz etkilediğini belirtti. Oğuz, dumandan birkaç kişinin de etkilendiğini açıkladı.

Polis açıklama yaptı: Yol trafik akışına kapatıldı

Geçitköy Bölgesinde meydana gelen yangın nedeniyle oluşan yoğun duman ve iş makinelerinin yangına müdahale edebilme kolaylığı sağlanması açısından Girne - Güzelyurt Anayolunun, Geçitköy ile Karşıyaka arasında kalan bölümü trafik akışına kapatılmıştır.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karaca: Alevler geniş bir alana yayıldı, keşif yapılıyor, önünü alacağız

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Geçitköy bölgesinde çıkan yangında alevlerin doğuya doğru yayılmakta olduğunu bildirdi.

Karaca, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, Güvenlik Kuvvetleri’ne ait helikopterle keşif uçuşu yaptıklarını ve yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Alevlerin geniş bir alana yayıldığını ve bölgede yoğun bir duman olduğunu aktaran Karaca, yangının Mavi Köşk’e sıçramaması için gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, alevlerin şu anda doğu yönünde yayılmakta olduğunu da belirtti. Karaca, havadan yapılan keşif uçuşuyla birlikte yapılacak müdahaleyle yangının önünün alınacağını kaydetti. Girne Kaymakamı Sinan Güneş ise BRT’ye yaptığı açıklamada, bazı evlerin tahliye edildiğini bildirdi. Sözkonusu evlerde yaşayanlardan yaralanan ya da duman kaynaklı sağlık sorunu yaşayan olmadığını ifade edildi. Öte yandan Başbakanlık kaynakları, Başbakan Ünal Üstel’in de söndürme çalışmalarını yerinden incelemek üzere bölgeye gitmekte olduğunu bildirdi.

“Böyle bir yangında helikopterimiz olmayacaksa, ne zaman olacak?”

Koruçam’daki yangında evi yanan bir vatandaş, Tarım Bakanı Dursun Oğuz’a isyan etti, “Bir yangın helikopterimizin olmaması aymazlık. Evimin çatısının yanması beni fazla üzmez. Parasını verir yaptırırız. Ama bu ağaçlar yerine gelmez” dedi.

Yangın bölgesinde inceleme yapan Bakan Oğuz’a başka bir vatandaş ise “Böyle bir yangında helikopterimiz olmayacaksa, ne zaman olacak?” diye sordu.

Bakan Oğuz, 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasından Türkiye’den kiralanan bir helikopterin adada konuşlanacağını söylese de vatandaşlar, bu açıklamadan tatmin olmadı.

Geçitköy’de yangın, bazı evlere ulaştı, alevler evleri sardı...

Aktuğ: 20-25 ev boşaltıldı

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Koruçam’da 20-25 evin tedbir amacıyla boşaltıldığını, bazı evlerin yangın nedeniyle zarar gördüğünü açıkladı. Aktuğ, bu açıklamayı Kanal Sim’e yaptı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da yangın bölgesinde inceleme yapıyor.

Müteahhitler Birliği üyelerine ‘yangına müdahaleye destek’ çağrısı yaptı

İnşaat Müteahhitleri Birliği, üyelerine yangın söndürme çalışmalarına destek çağrısı yaptı. Polisin açıklamasının ardından Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), tüm üyelerine; özellikle su tankerleri ve iş makinelerini seferber ederek yangın söndürme çalışmalarına destek vermesi için çağrı yaptı.

Başbakan Ünal Üstel de yangın bölgesinde...

Lapta Belediyesi Başkanı Aktuğ: Evler boşaltılıyor

Lapta Belediyesi Başkanı Mustafa Aktuğ, emniyet amaçlı Koruçam yolu üzerindeki evlerin boşaltıldığını açıkladı.

Yangının 3 ayrı noktada başladığını da ifade eden Başkan Aktuğ, yangının yamaç bölgede sürdüğünü, helikopter müdahalesinin şart olduğunu söyledi.

Tarım Bakanı Dursun Oğuz'un da bölgeye gitmek üzere olduğu, Türkiye'den helikopter desteği talep ettiği ve bir helikopterin yola çıktığı da elde edilen bilgiler arasında.

Girne Kaymakamı Sinan Güneş: Evlere sıçradı

Girne Kaymakamı Sinan Güneş yangının evlere sıçradığını açıkladı.

Geçitköy bölgesinde çıkan yangına ilişkin olarak Kıbrıs Postası’na konuşan Güneş, yangının güneye doğru ilerleyerek Mavi Köşk'e kadar geldiğini belirterek, rüzgarın etkisiyle büyük bir hasar oluştuğunu söyledi.

Güneş, can kaybı olmadığını ancak yangının evlere sıçradığını aktardı.

LTB Başkanı Harmancı: “Mümkün olan tüm araçlarımızla gidiyoruz”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, mümkün olan tüm tanker ve iş araçları ile bölgeye gitmek üzere olduklarını açıkladı, özel sektörde su tankeri ve iş aracı sahiplerine de çağrı yaptı.

Harmancı’nın açıklaması şöyle: “Mümkün olan tüm tanker ve jet araçlarımızla yangın bölgesine gidiyoruz. Özel sektörde su tankeri olanların, İnşaat Müteahhitliği veya benzeri iş kollarında olup tanker sahibi olanların da araçlarını yangın bölgesine göndermesini talep ediyoruz.”

Tarım Bakanı Oğuz: “Alevler rüzgarla sürekli yön değiştiriyor… Helikopterler bekleniyor”

Ateşin rüzgarla birlikte yön değiştirdiğini ifade eden Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Mavi Köşk ve askeri birliğin olduğu bölgede yoğun olduğunu ifade etti.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan ve müdahalenin sürdüğünü belirten Oğuz, iki helikopterin şu anda havada olduğunu ve bir saat içerisinde gelmesinin beklendiğini kaydetti, yerleşim yerlerinin de tehdit altında olduğunu açıkladı.

Türkiye'den 2, BM'den 1 yangın söndürme helikopteri

Geçitköy’deki yangına havadan müdahale için Türkiye’den 2, BM’den de 1 yangın söndürme helikopteri havalandı. Bölgeye ulaşan helikopterler de müdahaleye başladı.

Lapta Belediyesi ‘acil yardım’ çağrısı yaptı

Lapta Belediyesi, Geçitköy’ de çıkan yangın sebebiyle su tankeri ve iş makinelerine ihtiyaç olduğunu duyurdu, Mavi Köşk Bölgesi için ‘ACİL YARDIM’ çağrısı yaptı.

Alsancak Belediyesi: Su tankerleri, iş makinelerine ihtiyaç var

Geçitköy’de devam eden ve kontrol altına alınamayan yangınla ilgili Alsancak Belediyesi de yardım çağrısı yaptı.

Yangının Mavi Köşk bölgesine sıçradığını belirten belediye, su tankeri ve iş makinelerine ihtiyaç olduğunu duyurdu.

Tatar, bölgeye gitti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, programını iptal ederek Geçitköy’de arazide başlayan ve ormanlık alana yayılıp henüz kontrol altına alınamayan yangının olduğu bölgeye gitti.

Yangın evlere ulaştı!

Geçitköy'deki yangın evlere ulaştı. Alevlerin evleri de sardığı belirtiliyor.