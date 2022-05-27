Yaklaşık 700-1000 dönüm arazi yandı

İtfaiye Müdürü Gürpınar: “İhbarı 12.30’da aldık… Sigara izmaritleri yollara atılmasın”

Polis İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar da yangın ihbarını saat 12.30 civarında aldıklarını ve çöplük alanda başladığını bildirdi.

Tüm ekiplerin bölgeye yönlendirilmesiyle müdahaleye başladıklarını kaydeden Gürpınar, daha sonra havadan keşif yapıldığını, hava araçlarının da katkısıyla söndürme çalışmalarının yürütüldüğünü anlattı.

Gürpınar, yaklaşık 700-1000 dönüm arazinin yandığını bildirerek “Halkımız her zaman dikkatli olsun. Sigara izmaritlerini yollara atmasınlar. Özellikle trafoların, elektrik tellerinin çevresine dikkat edilsin” dedi.