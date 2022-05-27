Sosyal Medya: Bir Külliye, kaç yangın helikopteri yapar?

Kıbrıs'ın kuzeyinde hemen her yaz dönemi gündeme gelen bir soru yine yanıt arıyor: "Yangın helikopterleri nerede?"

Sosyal medyadaki tartışmada Ankara'nın kuzey Kıbrıs'a dayattığı "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi"nin ülkenin en temel ihtiyaçlarına göre öncelik sırasındaki yeri tartışılıyor.

"Bir Külliye kaç yangın helikopteri yapar" sorusu özellikle öne çıkarken, Geçitköy'deki yangına havadan müdahale için adanın güneyinden gelen yardım taleplerinin yanıtsız bırakıldığı iddiaları da dikkat çekiyor.

Bir başka önemli sorgulama ise geçmişte imzalanan "TC-KKTC Protokolü"nde yer alan "yangın helikopteri"ne yönelik gösterinin yalan olduğunun anlaşılması... İki yıl önceki Kalkanlı yangınından sonra Tarım Bakanı Dursun Oğuz basının karşısına geçerek, "yangın helikopteri artık burada konuşlanacak" açıklaması yapmıştı.

Anadolu Ajansı da 23.06.2021 tarihinde yayınladığı bir haberde, "Türkiye, KKTC'de yangın söndürme helikopteri görevlendirdi" başlığına yer vermişti. O habere göre Başkent Lefkoşa'daki Sanayi Bölgesi'nde Orman Dairesinin bulunduğu alana konuşlandırılan helikopter, dönemin Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından teslim alınmıştı.

Çavuşoğlu, Orman Genel Müdürlüğünün KKTC'ye görevlendirdiği yangın söndürme helikopterinin, 2010'dan bu yana orman yangınlarıyla mücadele kapsamında imzalanan protokolün bir parçası olduğunu iddia etmişti.