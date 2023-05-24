Evden 30 gram hintkeneviri, 3 gram MDMA ve 3 gram kokain çıktı

Narkotik ekibine gelen bilgi üzerine evleri aranan iki kişinin tasarruflarında 30 gram hintkeneviri, 3 gram MDMA, 3 gram kokain ve 200 Euro nakit para bulundu. Mahkeme, soruşturma amaçlı zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru, H.A. ve B.A. isimli zanlıların “Kanunsuz uyuşturucu madde MDMA, Kokain ve Hintkeneviri alma, verme ve tasarrufu” suçlamalarıyla tutuklandıklarını söyledi.

Polis, Salı günü zanlıların tasarrufunda madde olduğu yönünde bir bilgi aldıklarını ve aynı gün evlerinde yapılan aramada 30 gram hintkeneviri, 3 gram MDMA, 3 gram kokain, iki adet hassas terazi, iki öğütücü ve uyuşturucu satışından elde edinildiğine inanılan 200 Euro nakit paranın bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, zanlıların söz konusu maddeleri 13- 23 Mayıs 2023 tarihleri arasında aranan bir şahıstan 56 gram ağırlığında hintkeneviri, 10 gram ağırlığında MDMA ve 6 gram ağırlığında kokain şeklinde aldıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların, aranan bazı şahıslara uyuşturucu verdiklerine yönelik beyanları olduğunu, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 2 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.