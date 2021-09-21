‘Evde uyuşturucu satışı’: 6 zanlı

Lefkoşa’da bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını öğrenen narkotik polisinin başlatmış olduğu operasyonda tutuklanan 6 zanlı bugün mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Cemal Ramiz, 13 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide Gönyeli’de sakin C.I.E’nin ikametgahında kanunsuz uyuşturucu madde olduğu ve satışını yapıldığı öğrenildiğini ve ayni gün saat 18:40 raddelerinde görevli bir polis ekibi tarafından bahse konu ikamet ziyaret edilerek zanlılar E.K.O, O.D.G.I ve C.I.E'nin yatak odasında tespit edilirken zanlılar G.P ve C.K.N, C.W.U.W ikametgahın salon-mutfak kısmında tespit edilerek alıkonulduğunu söyledi.

Polis yapılan baskının ardından yürütülen soruşturma kapsamında, zanlıların aleyhlerinde hintkeneviri alma ve tasarruf suçlarından dava getirildiğini anlattı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlılar E.K.O, C.K.N, C.W.U.W’nin 3 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine, zanlılar O.D.G.I, G.P, C.İ.E’nin ise yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve 10’ar bin TL nakit teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.