Ev karantinası kriterleri açıklandı

Sağlık Bakanlığı ev karantinası ile ilgili kriterleri açıkladı. Bakanlık yazılı yaptığı kişilerin "Karantina Takip Sistemi "ne dahil olacağını belirtti.

Açıklama şöyle:

“Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve aşağıda yer alan kriterler doğrultusunda ev karantinasına onay verilen ve izin belgesi olan kişiler elektronik bileklik uygulama kapsamında" Karantina Takip Sistemi "ne dahil olacaktır.

Bu kapsamdaki kişilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmeden önce " Güvende Kal" isimli mobil uygulamayı cep telefonuna indirmesi ve uygulamada kayıt ödeme işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı'nın ev karantinası değerlendirme komitesi aşağıdaki kriterleri belirlemiştir.

•70 yaş üstü yaşlılar

•12 yaş altı çocuklar

•Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği

•İmmünsüpresiv tedavi alan hastalar

•Kanser hastaları –son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar

•1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar

•3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar

•Fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler

•Nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler

•Otizm spekturumu

•Son 3 aydan daha fazla tanı almış Psikiyatrik Vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır.)

•Kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar

•Diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler

•Organ ve kök hücre nakilli hastalar

•Gebelik”