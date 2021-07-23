Ev arkadaşını bıçakla yaraladı
Lefkoşa’da dün akşam çıkan tartışmada 24 yaşındaki O.A.V., ev arkadaşı Andy Nyebuchiba Ogunka’yı bıçak ile yaraladı.
Lefkoşa’da dün akşam çıkan tartışmada 24 yaşındaki O.A.V., ev arkadaşı Andy Nyebuchiba Ogunka’yı tasarrufunda bulunan bıçak ile sağ omzundan yaraladı.
Yaralanan Ogunka, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavisinden sonra taburcu edilirken, zanlı O.A.V., polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.
Olay, polis Basın Bülteni’ne şöyle yansıdı:
“22.07.2021 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa’da, bir ikametgâhın içerisinde, O.A.V. (E-24), aralarında çıkan tartışma sonucunda ev arkadaşı Andy Nyebuchiba OGUNKA’yı tasarrufunda bulunan bıçak ile sağ omzundan yaralamıştır.
Yaralı Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavisinden sonra taburcu edilirken, zanlı tespit edilerek tutuklamış olup, soruşturma devam etmektedir.