‘Yemeğini istediği için’ kavga çıktı, arkadaşını bıçakla yaraladı

İki ev arkadaşı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Polis, zanlı V. A. O.’nun, ev arkadaşı olan Andy Nyebuchiba Ogunka'yı ‘kendinden yemeğini istediği için’ bıçakla yaraladığını ifade etti.

Lefkoşa’da yemek yüzünden çıkan kavgada ev arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı V. A. O. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı, olayla ilgili bulguları aktardı. Yorgancı huzurda bulunan zanlı V. A. O.’nun 22 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Lefkoşa'da ikametgâhının içerisinde ev arkadaşı olan Andy Nyebuchiba Ogunka'yı kendinden yemeğini istediği için ikametgâhın mutfağından aldığı bıçak ile sağ omzundan yaralanmasına sebep olduğunu söyledi. Polis müştekinin ayni gün muayenesinin akabinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'nden taburcu edildiğini ifade ederek, mesele ile ilgili olarak olay yerinden bıçağın emare alındığını, müştekinin hayati tehlikesi bulunmadığını belirtti. Polis mesele ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiğini zanlının gönüllü ifadesinin henüz alınamadığını ayrıca ikamet durumunun da araştırılacağını belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)