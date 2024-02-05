Euroscola programının ilki düzenledi

İki toplumlu EuroScola programı 28-31 Ocak tarihleri arasında 24 öğrenci ve 4 öğretmenin katılımıyla Fransa'da düzenlendi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’ndan (KTÖS) yapılan açıklamaya göre Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi EPLO, KTOEÖS ve KTÖS işbirliğiyle Avrupa Birliği organizasyonu olan ve AB Parlamentosu yapısı ve işleyişi hakkında bilgi veren Euroscola Programı, Fransa’nın Strazburg şehrinde yapıldı.

2023 - 2024 akademik dönemi için program Ocak– Nisan tarihleri arasında 5 ayrı programla 16 – 18 yaş arası 60 Kıbrıslı Türk ve 60 Kıbrıslı Rum öğrencinin katılımıyla düzenleniyor.

Strazburg’da Avrupa Parlamentosu’na giden öğrenciler bu yılın teması olan “medya üzerinden yayılan yanlış bilgileri önlemek amacıyla AB’nin alabileceği çeşitli aksiyonlar” hakkında bilgilendirildi.

Verilen bileklik renklerine göre farklı gruplar halinde toplanan öğrenciler parlamentoda el kaldırarak fikirlerini paylaşma, tartışma ve parlamento hakkında bilgi sahibi olma fırsatı yakaladı.

Öğretmenler için ise farklı ülkelerden gelen diğer öğretmenlerle birlikte parlamentoyu tanıtan bir gezi ve kaynaştırıcı bir workshop düzenlendi.

Öğrenci ve öğretmenler, Strazburg, Colmar, Frankfurt ve Heidelberg olmak üzere 4 farklı şehir ve 2 farklı ülkenin kendine özgü mimarisini, tarihi yapısını ve kültürünü gözlemleyip gezme fırsatı buldu.