Europol Kıbrıs’ta yasa dışı göç amaçlı sahte evlilik çetesini çökertti: 15 gözaltı

Avrupa Birliği (AB) Polis Teşkilatı (Europol), Kıbrıs’ta sahte evlilik yoluyla Avrupa’ya insan kaçakçılığı yapan bir çeteyi çökertti.

Operasyon kapsamında, suç örgütünün 4 üst düzey yöneticisinin de aralarında olduğu toplam 15 kişi gözaltına alındı.

Merkezi Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Europol’den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs’ta sahte evlilikler yoluyla AB'ye yasadışı göçü kolaylaştıran bir suç örgütü yakın takibe alındı.

Örgütün Letonya ve Portekiz vatandaşı kadınları, AB dışı ülkelerden gelen kişilerle görücü usulü evlendirdiği saptandı.

Europol’e göre çete üyeleri Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere, AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarının Kıbrıs’a gelmeleri için kolaylık sağladı.

Para karşılığı bu kişilere pasaport ve uçak bileti sağlandı. Kıbrıs’a gelen bu kişiler, Letonya ve Portekiz vatandaşı kadınlarla görücü usulüyle evlendirildi.

Suç örgütünün Aradip, Livadya ve Lefkoşa belediyelerinde toplam 133 anlaşmalı nikah kıydığı belirlendi.

Para karşı gerçekleştirilen sahte evlilikler sayesinde, bu kişilerin AB içerisinde kolayca seyahat etmesi ve oturma izni alması sağlandı.

Soruşturmanın ardından Europol'ün Operasyonel Görev Gücü (OTF) hafta başında Kıbrıs, Portekiz ve Letonya’da eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Europol ekipleri, suç örgütünün lideri olduğu gerekçesiyle Kıbrıs’ta iki, Portekiz ve Letonya’da da birer kişiyi gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında, suç örgütü yöneticilerinin yanı sıra, Kıbrıs’ta insan kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetlerine karıştıkları gerekçesiyle 11 kişi daha tutuklandı.