Eski İtalya Başbakanı Berlusconi hayatını kaybetti

İtalya'da 1994 ile 2011 yılları arasında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Silvio Berlusconi, yaşamını yitirdi.

Uzun bir süredir kan kanseriyle mücadele eden İtalya'nın eski başbakanı Berlusconi, akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu ve yakın zamanda bir akciğer enfeksiyonu geçirmişti.