Eski eserlerin değeri araştırılıyor

YENİDÜZEN

İskele’de Narkotik ekibinin düzenlediği operasyonda tasarrufunda eski eser niteliğinde 38 parça çanak, çömlek ve testi tespit edilerek tutuklanan Z.D., tutukluluk talebi ile İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis mahkemede, zanlının tasarrufunda tespit edilen eski eserler ile ilgili değer tespit çalışması yapılacağını ifade etti.

Mahkeme, “Kanunsuz eski eser tasarrufu” suçlaması ile hakkında soruşturma başlatılan zanlının ilk etapta 1 gün tutuklu kalmasına karar verdi.