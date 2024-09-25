Eski eser niteliğinde 9 adet sikke tespit edildi

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından dün yapılan operasyonda T.K.(E-26) ve M.A’nın (E-31) tasarrufunda eski eser niteliğinde olduğuna inanılan toplam 9 adet sikke tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, T.K’nın kaldığı evde yapılan aramada ise, tasarrufunda izinsiz 2 adet dedektör bulundurduğu saptandı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.