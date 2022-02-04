Eşinin boğazını sıktı, darp etti, burnunu kırdı!

Altınova’da tartışı eşinin boğazını sıkıp, darp ederek burnunu kıran 23 yaşındaki O.Z tutuklandı.

Polis, olayın dün gece yarısı yaşandığını, soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Olayla ilgili polis açıklaması şöyle: 03.02.2022 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Altınova’da O.Z.(E-23), tartıştığı eşinin boğazını sıkıp yüzüne yumruk vurmak suretiyle konu şahsı darp edip burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. O.Z. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.