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Eşinin boğazını sıktı, darp etti, burnunu kırdı!

Eşinin boğazını sıktı, darp etti, burnunu kırdı!

Altınova’da tartışı eşinin boğazını sıkıp, darp ederek burnunu kıran 23 yaşındaki O.Z tutuklandı.

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Altınova’da tartışı eşinin boğazını sıkıp, darp ederek burnunu kıran 23 yaşındaki O.Z tutuklandı.

Polis, olayın dün gece yarısı yaşandığını, soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Olayla ilgili polis açıklaması şöyle: 03.02.2022 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Altınova’da O.Z.(E-23), tartıştığı eşinin boğazını sıkıp yüzüne yumruk vurmak suretiyle konu şahsı darp edip burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. O.Z. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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