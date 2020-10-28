‘Eşini tehdit etti, takip sistemiyle takip etti’

Lefkoşa’da eşini tehdit edip telefonuna yüklediği takip sitemi ile haberi olmadan takip eden zanlı H.G. tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ayça Soykara, zanlının Lefkoşa'da meydana gelen "Kişisel Verilerin Kaydedilmesi”, “Şiddet Kullanma Tehdidi ve Sirkat" suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 2020 yılı Ekim ayı içerisinde Haspolat'da sakin H.G’nin ayrılma aşamasında olduğu eşi M.G.'nin kullanımında bulunan aracın yolcu koltuğu döşemesi içerisine araç takip cihazını koymak sureti ile kişisel verileri kayıt altına aldığını belirtti.

Polis, zanlının çantasından cep telefonunu sirkat ettikten sonra, telefonu geri almaya çalışan eşini tehdit ettiğini de belirtti.

Aynı gün zanlının temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirten polis, zanlıdan aleyhinde yapılan şikayetle ilgili olarak izahat istenildiği zaman takip cihazı ile ilgili olarak "eşimin beni aldattığını düşündüğüm için nereye gittiğini öğrenmek için koydum" dediğini aktardı.

Cep telefonundan takip ediyordu…

Sirkat edilen telefonla ilgili olarak ise "O benim telefonumu aldı bende onun telefonunu aldım" diyerek sözlü beyanda bulunduğunu söyleyen polis, ayni gün zanlının tasarrufunda bulunan eşine ait cep telefonunu polise teslim ettiğini anlattı. Polis, ayni gün zanlının yapılan sorgulamada takip cihazını eşinin amcası olan M.K.'a ait laptoptan takip ettiğini beyan etmesi üzerine M.K.'a ait ikametgah ile ilgili olarak arama emri temin edildiğini ve yapılan aramada bahse konu takip sistemi ile ilgili bir program tespit edilmediğini ve temin edilen bir tanık ifadesi neticesinde bahse konu takip işleminin zanlıya ait cep telefonundan yapılmakta olduğunun öğrenildiğini anlattı.

Polis, ayni gün temin edilen şahadet ışığında zanlıdan yapılan sorgulamada "korktuğum için size yalan söyledim eşimi kendi telefonumdan takip ediyorum" diyerek kendisine telefonunda bulunan programı gösterdiğini ve akabinde konu telefonun emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, davaları görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 1 kefilin 80 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 7 bin 500 bin TL nakdi teminat yatırması ve yeni beyan ettiği ikamet adresinden izinsiz ayrılmaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.