Eşini darp etti, ölümle tehdit etti

Gayretköy’de Tarlada çalışmaya gitmediği gerekçesi ile eşini darp edip ölümle tehdit eden zanlı C.U. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Gürkan Taşlı, olguları aktardı. Polis, zanlı C.U’ın 28 Haziran 2023 tarihinde saat 18.00’de ikametgahında eşi F.U’yu tarlada çalışmaya gitmediği gerekçesiyle ‘Seni öldürecem. Buradan ölün çıkacak’ deyip, darp ettiğini belirtti. Polis, zanlının tutuklandığını ve müştekiyi daha önce de defalarca darp ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, alınacak ifadeler olduğunu belirterek zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Aysu Çakan Alakan, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.