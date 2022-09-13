Esentepe'de iş kazası: 1 kişi ağır yaralandı
Esentepe'de dün öğlen saatlerinde meydana gelen iş kazasında 50 yaşındaki Mustafa Sapan ağır yaralandı
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Esentepe'de dün öğlen saatlerinde meydana gelen iş kazasında 50 yaşındaki Mustafa Sapan ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Esentepe'de dün saat 12.00 sıralarında bir şirkete ait inşaat şantiyesi içerisinde, döner merdivene ait boşlukta alçı işi yapan 50 yaşındaki Mustafa Sapan çalıştığı esnada dengesini kaybederek 2.70 cm yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralandı.
Olayda yaralanan 50 yaşındaki Mustafa Sapan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne, kaldırılarak belinde kırık teşhisi ile beyin cerrahisi servisinde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam sürüyor.
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