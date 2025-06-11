Eşeğe sigara veren kişiye 173 bin 876 TL para cezası

Dipkarpaz’da bayram günlerinde, bölgenin simgesi hür eşeklerden birinin ağzına sigara koyan kişi tespit edilerek, Veteriner Dairesi tarafından 173 bin 876 TL idari para cezası kesildi.

Polis Basın Subaylığı, hür eşeğe sigara veren şahsın tespit edilerek cezalandırıldığını duyurdu.

Polis açıklamasında, Dipkarpaz’da bir kişinin, aracı içindeyken bir hür eşeğe sigara verip yemesine sebep olduğu görüntülerinin sosyal medyada yer alması ve İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Dipkarpaz Polis Karakoluna şikayet yapılması üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydedildi.

Açıklamada, Dipkarpaz Polis Karakolu'na bağlı ekipler tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bahse konu şahsın tespit edilerek Hayvan Refahı Yasası'na aykırı işlediği suçtan dolayı Veteriner Dairesi tarafından kendisine 173 bin 876 TL idari para cezası kesildiği belirtildi.