Esat Faik Muhtaroğlu Kompozisyon Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Lapta İlkokulu’nda her yıl düzenlenen Esat Faik Muhtaroğlu Kompozisyon Yarışması’nın bu yılki ödülleri, dün kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde sahiplerini buldu.

Her yıl bir konu seçilerek düzenlenen yarışmada bu yıl tema “Lapta ve turizm”di.

Törende aile adına kısa bir konuşma yapan Zafer Muhtaroğlu, Kıbrıs’ın zor yıllarında; 1950’lerden 1986’ya kadar öğretmenlik yapan babası Esat Faik Muhtaroğlu’nun Kıbrıs Türklerine okuyan, sorgulayan, öğrenen, aydın, Atatürkçü binlerce insan kazandırdığını ifade ederek tüm öğretmenlerimiz gibi toplumun aydınlanmasına katkıda bulunduğunu anlattı.

Muhtaroğlu, yarışmada dereceye giren öğrencileri kutladı ve başarı diledi.