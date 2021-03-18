Mağusa’da dün gece evinde rahatsızlanan 57 yaşındaki Ramazan Eryılmaz, hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.

Polisten alınan bilgiye göre dün akşam saat 23.00 sıralarında evinde rahatsızlanan Eryılmaz, ambulans ile hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.