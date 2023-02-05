Ertuğruloğlu erken uyum sağladı, KKTC demedi: "Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın KKTC'nin ismini değiştiklerini duyurmasının ardından Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın KKTC'nin ismini değiştiklerini duyurmasının ardından Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Ertuğruloğlu yeni söyleme erken uyum sağladı, KKTC isimini literatüründen sildi.
“Ana vatanımızın garantörlüğü ve Türk askerinin varlığı vazgeçilmezdir” diyen Ertuğruloğlu, “Yaşasın güçlü Türkiye Cumhuriyeti, güçlü Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” ifadelerini kullandı.
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