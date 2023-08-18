Ertuğruloğlu: Bu yol projesini yapacağız

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pile-Yiğitler yol projesinin "insani bir proje" olduğunu vurgulayarak, “Biz kararlılığımızdan geri adım atacak değiliz. Bu yol projesini yapacağız. İnşallah BM bugün yaptığı gibi bizi engellemeye çalışmaz” dedi.

Hiçbir art niyet içermeyen bir projenin BM yetkilileri tarafından yanlış yansıtıldığını ve suçlunun Kıbrıs Türk tarafı gibi gösterildiğini ifade eden Ertuğruloğlu, “Bir komplo ile karşı karşıyayız” vurgusu yaptı.

Ertuğruloğlu, Pile-Yiğitler yol projesi konusunda yaşanan gelişmeleri BRT’de değerlendirdi.

Son derece "insancıl bir maksatla gündeme getirilen, hiçbir art niyet içermeyen bir projenin" BM yetkilileri tarafından yanlış yansıtıldığını ifade eden Ertuğruloğlu, “Tansiyonu artırmaya yönelik bir BM hamlesi, Rum tarafını tatmin etmeye yönelik bir senaryo oynanmaktadır” ifadesini kullandı. Ertuğruloğlu, “Bizim bütün derdimiz Pile’de yaşayan insanlarımızın, Rum’un, İngiliz Üs Komutanlığı’nın ve BM’nin insafına terk edilmiş görüntüsünü, gerçeğini artık ortadan kaldırmak” şeklinde konuştu.

Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin kuzeye giriş çıkışını kolaylaştırmak için bir yol projesi hazırladıklarını dile getiren Ertuğruloğlu, “İngiliz’in toprağına girmemek kaydıyla BM’ye göre ara bölge, bize göre kendi toprağımız saydığımız topraklardan bir yol hazırladık” dedi.

Eski var olan bir yolun asfaltlanacağını ifade eden Bakan Ertuğruloğlu, BM’ye, projenin, herhangi bir askeri maksadı ve toprak çalmaya yönelik bir hamle olmadığını, Pile'deki Kıbrıslı Türklerin hayatını ve ihtiyaçlarını, kuzeye ulaşımlarını kolaylaştırmaya yönelik bir proje olduğunu defalarca söylediklerini vurguladı.

“BM projenin gerçekleşmesini engelleme adına taktik içerisinde”

Buna rağmen BM’nin zamana oynamak, zaman çalmak ve bu zaman çalma sonucunda da projenin gerçekleşmesini engelleme adına bir taktik içerisine girdiğini belirten Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, bunun bile yanlış yansıtıldığını ifade ederek, “Sanki bizlere çok uygun bir anlaşma önerdiler ve biz bu önerdikleri anlaşma metnini onaylamadık ve tansiyonu yükselterek, yasa dışı bir inşaata başladık” dedi.

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