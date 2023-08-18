BM: Türk tarafı BM personeline saldırdı, araçlarımıza zarar verildi

Pile'de, Kıbrıs Türk tarafının başlattığı "yasadışı" yol çalışması, bölgede gerginliğe neden oldu.

"Tampon" bölgeyi de içine alan yol çalışmasını durdurmak için bölgeye giden BM askerleri, sivil giyinimli bir grup tarafından darp edildi, BM'ye ait araçlar traktörlerle çekildi.

BM, konuyla ilgili açıklama yaparak saldırıyı kınadı.

BM Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique tarafından yapılan yazılı açıklamada, BM’ye mensup personele ve araçlara zarar verildiği, bu durumun kınandığı bildirildi.

Türk tarafı bir süredir, Pile – Yiğitler yolunun “genişletilmesi” amacıyla bazı çalışmalar başlatmış, söz konusu çalışmalar BM tampon bölgesine sıçramıştı.

BM açıklamasında, “BM barış güçlerinin güvenliğine yönelik tehditler ve BM mülküne zarar verilmesi kabul edilemez ve uluslararası hukuka göre ciddi bir suç teşkil eder” denildi, hukuki süreç başlatılacağı bildirildi.

BM, Kıbrıs Türk tarafını, "BM tampon bölgesindeki yetkisine saygı duymaya, gerilimi daha da tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınmaya; ayrıca tüm personel ve iş araçlarını BM tampon bölgesinden derhal çekmeye” davet etti.

“BM personelinin yüzüne yumruk vuruldu”

Cyprus Mail'in haberine göre olay, yol çalışmasını engellemeye çalışan bir BM barış gücü görevlisinin yüzüne yumruk atılmasıyla başladı.

Haberde, toplam 12 BM barış gücü askerinin şiddete maruz kaldığı ifade edildi.

Aynın haberde, BM personeline saldıranların, “sivil giyimli Türk ordusu ve polisi” olduğu iddia edildi.

Yol çalışmasını durdurmak için yolu kapatan BM araçlarının, traktörlerle yoldan çekildiği bildirildi.

Süreç nasıl gelişti?

Türk tarafı, Pile ile Yiğitler arasındaki yolun “genişletilmesine” ilişkin bir proje başlatıldığını, amacın, ”Pile köyüne İngiliz Egemen Üs Bölgeleri’ne muhtaç kalmaksızın geçiş yapılmasını sağlamak” olduğunu açıkladı.

Ancak Birleşmiş Milletler, söz konusu yolun “tampon bölgeden” geçtiğini, bunun izinsiz bir inşaat olduğunu açıklayıp, çalışmaların “endişeyle” yakından takip edildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı ise yazılı açıklamasında, Pile’de yaşayan Kıbrıslı Rumların hiçbir kontrolden geçmeden serbestçe güneye gidip gelebildiği ve İngiliz Egemen Üs Bölgeleri yetkilileri tarafından herhangi bir kısıtlayıcı uygulamaya tabi tutulmadıkları da ifade edildi.

BM Barış Gücü ile söz konusu yola ilişkin yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığı belirtilen bakanlık açıklamasında, BM’den “yapıcı bir tutum” beklendiği belirtildi.

Söz konusu açıklamaların ardından bugün, gerginlik yaşandı.

TC Dışişleri Bakanı, Fransız mevkidaşı ile ‘yolu’ görüşmüş

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefon görüşmesi yaptığı ve Pile-Yiğitler Yolu projesi hakkında bilgilendirme yapıldığı ifade edildi. TC Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede, görüşmenin Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'nın talebi üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.