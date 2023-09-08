Ersin Tatar yine başladı

Piyade Er Allahverdi Kılıç’ın 27’nci anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, "New York’ta Genel Sekretere söyleyeceklerimiz olacak. Egemen eşitlik ve uluslararası eşit statümüz teyit edilmeden müzakerelere dönmeyeceğiz” dedi.

Tatar törende yaptığı konuşmada, eğer adada bir anlaşma olacaksa, egemen eşitlik, eşit uluslararası statü ve iki devletin iş birliği ile olabileceğini iddia ederek, bunun için de ‘KKTC’nin anlaşmanın bir parçası olması gerektiği mesajını “dünyaya, şehitlerin huzurunda vermenin bahtiyarlığını yaşadığını” kaydetti.

Tatar, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile ilgili olarak da “New York’ta bizim Sayın Genel Sekretere söyleyeceklerimiz olacaktır. Yeni milli siyasetin sürdürülmesinde ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle artık egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz kabul ve teyit edilmeden bizlerin müzakere masasına dönmesi mümkün değildir “ dedi.