Eroin soruşturması sürüyor

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar H.A., ve N.S., ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Polis memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı.

Sakallı, zanlıların 12 Ocak tarihinde Lefkoşa’da tutuklandıklarını anımsattı.

Polis, zanlıların huzurunda yapılan kontrolde beyaz renk poşette kahverengi renk yırtık zarf içerisinde beyaz renk naylona sarılı yaklaşık 100 gram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınıp tutuklandıklarını söyledi.

Sakallı, soruşturma kapsamında H.A.’nın gönüllü ifade verdiğini ve olayı izah ettiğini, N.S.’nin ise bir beyanda bulunmadığını mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve aranan bir şahsın daha olduğunu söyleyerek tahkikatın selameti açısından zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.