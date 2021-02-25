Ermenistan ordusu Başbakan Paşinyan ve hükümetin istifasını talep etti

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.



Ermenistan’daki yerel medyada çıkan haberlere göre, Genelkurmay Başkanı dahil bütün üst düzey komutanlar, Paşinyan’ın istifası için bildiri imzaladı.



Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek destekçilerini sokağa çağırdı.

PAŞİNYAN DESTEKÇİLERİNİN YANINA GİTTİ

Paşinyan, sosyal medya platformu Facebook üzerinden halka seslenerek, istifa çağrılarını reddetti. Darbe karşıtlarını başkent Erivan'ın merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmalarını istedi.

Başbakan Paşinyan, destekçilerinin yanına giderek basın açıklaması yaptı ve "Ben halkım için mücadele ediyorum. Polis halkın güvenliğini sağlayacak" ifadelerini kullandı.

ERİVAN’DA PROTESTOLAR BAŞLADI



Öte yandan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifasını isteyen göstericiler hükümet binasına ilerledi. Muhalefetin önemli siyasi figürlerinden eski başbakan ve eski savunma bakanı Vazgen Manukyan taraftarları ise Savunma Bakanlığı önünde toplanarak, ordunun muhtıra çağrısına destekte bulundu.



Güvenlik güçleri Ermenistan Parlamento'sunun önünde önlem aldı. Parlamento Sözcüsü'nün Paşinyan ile görüştüğü belirtildi.

GENELKURMAY BAŞKANINI KOVDU



Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.



Paşinyan, Ermenistan ordusunun, kendisine yönelik istifa çağrısının ardından Facebook üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında konuştu.



Konuşmasında, destekçilerini sokağa çağıran Paşinyan, "Devrimi savunmamız gerekiyor. Çok zor bir durumdayız. Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma kararı aldım. Şimdi en önemli görev, sivillerin ve halkın iktidarını korumaktır" dedi.



Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da yaşadığı mağlubiyete ilişkin sorumluluğu üzerine aldığını anlatan Paşinyan, "Halkın bazı üst düzey ordu yetkililerine yönelik de bazı soruları var ve bu sorulardan kaçılamaz" ifadesini kullandı.

MUHALEFET ORDUYA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ordusu karşısında yenilmesinin ardından geçen yılın sonlarında Ermenistan Başbakanı'nın istifası için ülkede süresiz protestolar başlatılmıştı.

Muhalefetin önemli siyasi figürlerinden eski başbakan ve eski savunma bakanı Vazgen Manukyan da geçen Aralık ayında Erivan’da düzenlenen protestoda yaptığı konuşmada, Ermenistan ordusunu ve polisi halkın yanında olmaya davet etmiş, güvenlik güçlerine seslenerek "Her saat önemli. Halkı meydanlarda bekletmeyin. Bize katılın" ifadelerini kullanmıştı.