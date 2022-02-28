Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erman Yaylalı, emekliye ayrılıyor.

2021 Temmuz’undan bu yana Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Müsteşarlık görevini yürüten Yalyalı, uzun yıllardır da bu bakanlıkta hizmet sürdürüyordu.

Sendikalar Mukayyidi, Bakanlık Müdürü, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü en son da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Yaylalı, adı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile özdeşleşmiş, önemli bürokratlardandı.

Çalışma arkadaşları Yaylalı’nın emekliliğini sosyal medyadan duyururken, emeklerine de teşekkür etti.