Erhürman’dan ‘vergi matrahları’ eleştirisi: “Ciddiyetsizliğin dibine vurdunuz!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, günler öncesinde karara bağlandığı açıklanan ‘vergi matrahları’ ile ilgili düzenlemenin az önce yayımlanmasını eleştirdi.

“Şimdi bu da "hükümet”in yeni bir "müjdesi" mi?” diye soran Erhürman, hükümeti ciddiyetsizlikle suçladı.

Erhürman’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımın tamamı şöyle:

“Günler öncesinde karara bağlandığı açıklanan "vergi matrahları" ile ilgili düzenleme nihayet az önce Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sendikaların bugün bile eylem yapmak zorunda kalmasından, günlerdir herkesin endişe içinde beklemesinden, dünyanın dedikodusundan ve kimsenin doğru dürüst bir açıklama yapmamasından sonra!

Şimdi bu da "hükumet"in yeni bir "müjdesi" mi? Ciddiyetsizliğin dibine vurdunuz!”