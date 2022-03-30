Erhürman'dan Tatar’a kitap yazma önerisi: Tarihin Cilvesi: İl İl Türkiye!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a esprili bir gönderme yaptı, Türkiye gezilerini kitaplaştırmasını önerdi.

Tatar’a kitap için isim de tavsiye eden Erhürman sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Memleket krizde, Sn. Tatar durmuyor, dinlenmiyor! Şimdi de Bursa'da... Herhalde gün gelecek Sn. Tatar'ın gezi yazılarını topladığı kitabı okuma fırsatı bulacağız.

İsim önerisi: Tarihin Cilvesi: İl İl Türkiye!"