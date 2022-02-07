Erhürman’dan tarihe not: ‘İddialar CTP’nin duruşunda değişiklik yaratmaz’

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun seçim öncesi çeşitli mecralarda ‘CTP ile Hükümet kurmalarının mümkün olmadığına’ dair açıklamalarını hatırlattı, bugün bir kampanyaya dönüştüğünü ifade ettiği, ‘CTP’nin sorumluluktan kaçtığı’na dair iddiaların, CTP’nin duruşunda bir değişiklik yaratmadığını altını çizdi.

CTP’nin “sorumluluktan” ya da “elini taşın altına koymaktan” kaçındığına dair yorumların en ufak bir doğruluk payı taşımadığına vurgu yapan Erhürman, seçmenlerin CTP’ye hangi vizyona sahip olursa olsun herhangi bir koalisyon içerisinde yer alsın diye oy vermediğine vurgu yaptı.

“Koalisyonlarda bir şey yapmak ancak, siyasi nezaketi her zaman koruyarak, ilkeler ve vizyon üzerinden konuşarak ve bunlar üzerinden bir araya gelerek, birbirine güven duyarak ve uyumlu çalışarak mümkündür” diyen Erhürman, milletvekili sayısının çokluğunun da hiçbir zaman istikrarın güvencesi olmadığını altını çizdi.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Hükumet kurma çalışmaları henüz resmen başlamadı ama şu ana kadar, özellikle UBP-CTP koalisyonu konusunda çok şey söylendi. Derli toplu bir biçimde tarihe not düşmekte yarar var: