Erhürman’dan Sucuoğlu’na: “Hayal kırıklığının sorumluluğu kimin?”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun “aşı konusunda hayal kırıklığı” yaşadığı yönündeki açıklamaları eleştirdi, “Pandeminin başından bu yana bütün başbakanlar da, bütün sağlık bakanları da UBP'den. Sn. Sucuoğlu'nun yaşadığı "hayal kırıklığı"nın sorumluluğu kimin?” diye sordu.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Sn. Sucuoğlu, aşı konusunda hayal kırıklığı yaşadığını, aşılamada istenilen noktaya gelinemediğini söylemiş. Pandeminin başından bu yana bütün başbakanlar da, bütün sağlık bakanları da UBP'den. Sn. Sucuoğlu'nun yaşadığı "hayal kırıklığı"nın sorumluluğu kimin?!! Gerçekten anlamak mümkün değil!!!