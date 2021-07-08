Erhürman’dan hükümete: Yaygın bir aşılama kampanyası başlatın!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yaptığı açıklamada hükümete seslendi, “bir an önce yaygın bir aşılama kampanyası başlatma” çağrısı yaptı.

Erhürman sosyal medyadaki açıklamasında “İcraat yapmak için o makamlardasınız, şikayet etmek için değil! Bir an önce yaygın bir aşılama kampanyası başlatın. Denetimleri artırın ve etkinleştirin. Giderayak ekonomiyi daha da berbat etmeye hakkınız yok” diye konuştu.

İşte Erhürman’ın açıklaması:

"Vakalar artıyor. Talebi daha da daraltacak, dolayısıyla ekonomiyi daha da zora sokacak bazı önlemler gündemde. Ama Sağlık Bakanlığı elimizde çok sayıda aşı bulunmasına karşın aşılanma konusunda istekliliğin azaldığını ve daha fazla denetim yapılması gerektiğini açıklıyor.

Yurttaşlar olarak bizler önlemlerimizi almak ve aşılanmayı geciktirmemek zorundayız. Hükumete gelince... İcraat yapmak için o makamlardasınız, şikayet etmek için değil! Bir an önce yaygın bir aşılama kampanyası başlatın. Denetimleri artırın ve etkinleştirin. Giderayak ekonomiyi daha da berbat etmeye hakkınız yok!!!"