Erhürman’dan hükümete: "Yasa önerisini geri çekin, sorumluluk omuzlarınızda"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meteoroloji Dairesi’nin Cuma günkü yağmur uyarısına rağmen “çadırda eğitim” konusunda plan ve koordinasyon sıkıntısı yaşandığını vurguladı, Geçitkale Cumhuriyet Lisesi’ndeki çadırları su bastığını söyledi.

Erhürman, okulun Yeniceköy’deki eski polis okuluna aktarmasının öngörüldüğünü bildiğini ifade ederek, “Bu öngörülebilirdi. Meteoroloji bilgisine rağmen okulun zemindeki sorundan kaynaklandığı, bugün itibariyle çadırda eğitim yapılamayacağına yönelik bilgi verildi” dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası’nın okulların genel durumu ile ilgili hazırladığı raporun henüz Eğitim Bakanlığı’na sunulmadığını belirten Erhürman, bu durumun da hükümetin KTMMOB Yasa Önerisi’nin hükümet tarafından geri çekilmemesinden kaynaklandığını açıkladı.

Erhürman, “Bu rapor gelmezse sorumluluk sizin omuzlarınızdadır. Yarından itibaren ne yaşanırsa yaşansın sorumluluk sizde” diyerek, “KTMMOB, yasa değişikliğine ilişkin çalışmanın geri çekilmemesi nedeniyle hükümetle kurduğu tüm ilişkileri askıya aldı” dedi.

Bu konuda hükümete çağrıda bulunan Erhürman, “Gurur meselesi yapmayın, adım atın” şeklinde konuştu.

Erhürman, Bakanlar Kurulu kararı ile yalnızca İskele’de mal alanlar için ek külfet getiremeyeceğini, belediyenin de ek gelir elde edemeyeceğini söyleyerek, böylesi bir durumun hukuka aykırı olduğunu söyledi.