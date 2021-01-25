Erhürman'dan hükümete sert sözler: "Şaka mısınız?"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, pandemi kurallarına hiçe sayan Başbakan ve Başbakan Yardımcısı'nın "seçim gezileri" yaptığına işaret ederek hükümete çok sert sözlerle yüklendi. Erhürman, Meclis Genel Kurulu'nda Başbakan Ersan Saner'e hitaben " Şaka mısınız? Şaka mı yapıyorsunuz?" diye sordu, hükümeti tarihin en sorumsuz hükümeti olarak niteledi.

"İnsanlar canı ile, ekmeği ile uğraşır. İnsanlar çocuğunun eğitimi ile uğraşır, sizin derdiniz ne?" diyen Ehrürman "Bakanlar Kurulu bir bütün değil. Herkes kafasına göre takılıyor. 2021 ile ilgili ekonomik program ortada yok. Aşılarla ilgili planlama yok. Başbakan ve yardımcısı seçim gezilerinde" diye konuştu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, "tarihin bu kadar sorumsuz bir hükümet görmediğini" söyledi.

Hükümetin muhalefete pandemi süreciyle ilgili resmi rakamları paylaşmamasından yakınan Erhürman “Hangi veriye göre. Neye göre karar verdiniz? Bizimle rakam paylaşmıyorsunuz. Verileri paylaşın, doğru karar alıyorsanız biz de destek olalım. Ama yok, veri yok” dedi.

“Aldığınız kararların gerekçeli olması lazım. İyi İdare Yasası yürürlüğe girdiğinden beri alınacak kararların gerekçeli olması lazım. Bu güne kadar alınan tüm kararlar yasa dışı, gerekçesiz. Bir açılma, bir kapanma kararı alıyorsunuz" şeklinde hükümete yüklenen Erhürman hükümetin duyarsız olduğunun altınız çizdi.

İnternet alp yapısı ile ilgili 11 aydır uyarılar yapıklarını dile getiren Erhürman bu konuda adım atılamaması nedeniyle online eğitime geçilemediğini altını çizdi.