Erhürman’dan Hükumet’e: “Hesabı tekrar yapın… Aksi halde açlık da, istihdamdan çekilme de hızlanacak!”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, asgari ücret hükumetin açıkladığı kadar artsa da, alım gücünün halihazırda düşmüş olarak açıklanacağına işaret etti, hesabın tekrar yapılıp esnaf ve işletmelere verilecek destekle asgari ücretlinin alım gücünün korunması çağrısı yaptı.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

"Hükumet"ten gelen açıklamalar gösteriyor ki asgari ücrete yapılması planlanan zam beş aylık hayat pahalılığı (% 43.10) baz alınarak, hatta onun altında hesaplanıyor. Beşinci ayın sonundan itibaren gelen (başta akaryakıt zamları) olmak üzere zamlar halihazırda insanların alım gücünü düşürmüş olmasına karşın bu hesaba dahil değil. Yani asgari ücret "hükumet"in açıkladığı kadar artsa da, alım gücü halihazırda düşmüş olarak açıklanacak. Bu insanlar nasıl geçinecek sorusunu yanıtlamak daha da güçleşecek. Maliye'nin gelirleri artıyor. Bu hesabı tekrar yapın ve esnaf ve işletmelere vereceğiniz destekle asgari ücretlinin alım gücünü koruyun. Aksi halde hem açlık, hem talebin daralması, hem de yurttaşların istihdamdan çekilmesi daha da hızlanacak!”