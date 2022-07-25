Erhürman’dan Tatar ve hükümete: Boşuna uğraşmayın, gündemi saptıramazsınız

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve hükümete gündeme ilişkin 4 maddelik soru yöneltti, bu konularla ilgili açıklama istedi.

Erhürman, “ Boşuna uğraşmayın, gündemi saptıramazsınız! Gerçek gündeme gelin” dedi.

Asgari ücret ne oldu diye soran Erhürman, maaş kesintisinin ne olacağına ilişkin cevap istedi.

Kıb-Tek’e ihalesiz yakıt alımının devam ettiğini ifade eden Erhürman, “Bu alımla ülkenin ne kadar daha zarara uğratıldığını açıklayacak mısınız? Yoksa biz yine gelip alalım mı?” diye sordu.

Son olarak Erhürman, Devlet Piyangosu skandalına ilişkin “ “EOKA'cıların” fotoğrafının kullanıldığı mecralarla ilgili bütün hikaye kamuoyunun gözleri önünde yaşandı. Gündem değiştirerek unutturmaya mı çalışacaksınız? Yoksa sürpriz yapıp, doğrular çerçevesinde, makul mantıklı bir açıklama yapacak mısınız?” dedi.

Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı şöyle: Yaşanan skandallardan sonra güne "federal temelde bir çözüm kabul edilemez", "Kıbrıslı diye bir millet yoktur" açıklamalarıyla başladık...

Herhalde beklenti, kamuoyunun bu açıklamaların üstüne atlaması ve gündemin hızla değişmesi! Oysa kendi aklını kamuoyunun aklından üstün saymak çok akıllıca bir iş değil! Bu açıklamaların neden yapıldığını da, gündemin ne olduğunu da kamuoyu biliyor! Gündemdeki sorular neler?

1. Asgari ücret ne oldu? Bu ay verilmesin diye uyutuldu mu, yoksa hayat pahalılığının altındaki 8600'ü işçi tarafı da kabul etsin diye bir oyun mu dönüyor?

2. İş mahkemede olduğu için hukuki görüşümü söylemeyeceğim ama hesap ve mantık hatalarıyla dolu, bu dönemde ekonomik ve sosyal akla aykırı, söylenenin ve yapılanın uyuşmadığı maaş kesintisi ne olacak? Böyle olabileceğini mi sanıyorsunuz?

3. İhalesiz akaryakıt alımı devam ediyor. Bu alımla ülkenin ne kadar daha zarara uğratıldığını açıklayacak mısınız? Yoksa biz yine gelip alalım mı?!

4. "EOKA'cıların" fotoğrafının kullanıldığı mecralarla ilgili bütün hikaye kamuoyunun gözleri önünde yaşandı. Gündem değiştirerek unutturmaya mı çalışacaksınız? Yoksa sürpriz yapıp, doğrular çerçevesinde, makul mantıklı bir açıklama yapacak mısınız? Boşuna uğraşmayın, gündemi saptıramazsınız! Gerçek gündeme gelin