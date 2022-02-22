Erhürman'dan elektriğe zam tepkisi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, elektrik tarifelerine gelecek olan zamma tepki gösterdi, "KIB-TEK'in maliyetleri ile fiyatları arasındaki farkı kapatmak için bütün yükün yurttaşların ve üreticilerin üzerine yıkılması asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.



Erhürman'ın açıklaması şöyle:

"Elektrikte zam kapının arkasında... Sn. Atun, Enerji Bakanı olduğu dönemde, 2019'dan beri görevde olan UBP hükumetlerinin uygulamalarının yarattığı durumu açık bir biçimde anlatmıştı. Şimdi KIB-TEK'in maliyetleri ile fiyatları arasındaki farkı kapatmak için bütün yükün yurttaşların ve üreticilerin üzerine yıkılması asla kabul edilemez.

Alım gücü halihazırda yerlerde sürünen insanlarımız bunu kaldıramaz. Maliye, bu yükü azaltmak için elini taşın altına nasıl sokacağının hesabını şimdiden yapmak zorundadır!!!"