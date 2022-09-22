Erhürman’dan çağrı: “Gelin federasyonu ve ‘iki devletliliği’ kamuoyu önünde tartışalım”

CTP lideri Erhürman, bazı UBP Milletvekillerinin kendisine "iki devletli çözüm konusunda birlikte çalışalım” çağrısında bulunduğunu ifade etti, “Gelin federasyonu ve ‘iki devletliliği’ kamuoyu önünde tartışalım” çağrısında bulundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, bazı UBP Milletvekillerinin, kendilerine "iki devletli çözüm konusunda birlikte çalışma çağrısı"nda bulunduklarını ifade etti.

“Her platformda, bilgi temelli bir biçimde her şeyi tartışmaya hazır olduğunu” ifade eden Erhürman, “Gelin bilgiyi temel alarak kamuoyu önünde bir daha tartışalım” çağrısında bulundu.

Tufan Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bazı UBP milletvekili arkadaşlar bize "iki devletli çözüm konusunda birlikte çalışma çağrısı"nda bulunduklarını söylüyorlar.

Biz, federasyonun ne olduğunu, siyasi eşitliğin ne anlama geldiğini, federasyonda egemenliğin nasıl paylaşıldığını, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde iki devletli çözümün mümkün olup olmadığını, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyonu neden tek gerçekçi çözüm modeli olarak gördüğümüzü her platformda tartıştık. Bundan sonra da, her platformda, bilgi temelli bir biçimde bütün bunları tartışmaya açığız.

Gelin bilgiyi temel alarak kamuoyu önünde bir daha tartışalım. Samimiyet varsa, bu ülkenin, bu halkın geleceği için hangi konuda "birlikte çalışabileceğimize" yine hep birlikte karar veririz!”