CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, KTMMOB yasasının değiştirilmesi istenmesine tepki gösterdi. Erhürman, "Bu halk vardır... Yok sayamazsınız!" dedi.

Erhürman'ın açıklaması:

"İktidar partilerine mensup üç milletvekili, üstelik kimisi metni tam olarak okumadan, 1960'ta kurulan bir kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun yasasına ilişkin değişiklik önerisi veriyor.

KTMMOB de buna karşı eylem kararı alıyor. Bu halkın kurumsal yapısını korumak, bu ülkede yetişmiş insanlar, mühendisler, mimarlar vardır demek için...

Evet bu ülkede mimarlar, mühendisler vardır... Bu ülkenin on yıllardır dimdik ayakta duran kurumları vardır. Bu halk vardır... Yok sayamazsınız!"