Erhürman'a Gönyeli'de yoğun ilgi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, bugün Gönyeli Salı Pazarını ziyaret ederek esnaf ve yurttaşla bir araya geldi.

Yurttaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Erhürman’a bazı milletvekilleri de eşlik etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Tufan Erhürman, çözüm önerilerini paylaşma fırsatı da buldu.