Erhürman’a Girne’de yoğun ilgi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, dün Girne Çarşamba Pazarı ve Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek yurttaşlarla buluştu.

Erhürman’a Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Milletvekili Fazilet Özdenefe, İlçe Yöneticileri ve Belediye Meclis Üyeleri de eşlik etti.

Yurttaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Erhürman, esnafın sorunlarını dinledi, görüş alışverişinde bulundu.