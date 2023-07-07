Erhürman: "Yoksullaşma bizi can evimizden, çocuklarımızın eğitiminden vuruyor"

CTP genel başkanı Tufan Erhürman, son bir ayda özel dershanelerin fiyatlarında ve özel ortaokullarda fiyat artışı olduğunu ifade ederek, "Yoksullaşma bizi can evimizden, çocuklarımızın eğitiminden vuruyor" dedi.

Erhürman'ın açıklaması:

"Son bir ayda özel dershanelerde fiyat artış oranı % 147.76. Özel ortaokul ücretlerinde fiyat artış oranı % 142.36.

Yoksullaşma bizi can evimizden, çocuklarımızın eğitiminden vuruyor.

Uzun vadeli sosyal, ekonomik, kültürel kalkınma planı kapsamında kamu okullarında tam gün eğitim ve stabil para birimine endeksli muhasebe sistemi için kaybedecek bir dakika bile yok..."