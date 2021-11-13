Erhürman: “Yaşananlar kader falan değil! Bu ülkenin, bu halkın gailesini çekmemenin sonucudur”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Türkiye'den parayı en iyi ben koparırım" siyasetinin ardından, Protokol'de öngörülen kaynağın yalnızca % 30'unun ülkeye aktarıldığına işaret etti, Hükumet’in halkı yüksek faizden yüz milyonlarca TL borç yükü altına soktuğuna vurgu yaptı.

Erhürman, “Bu zihniyetle, bu anlayışla buraya kadar. Yaşananlar kader falan değil! Ders çıkarmamanın, basiretsizliğin, öngörüsüzlüğün ama en çok da bu ülkenin, bu halkın gailesini çekmemenin sonucudur” dedi.

Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Mali protokol törenlerle imzalandı. İmzalanmadan önce yaptığımız somut önerilerin ve uyarıların hiçbiri dikkate alınmadı. Hükumet için önemli olan törenin yapılması ve imzaların atılmasıydı. Bir de elbette yıllardır bu ülkede devam ettirilen "Türkiye'den parayı en iyi ben koparırım" siyasetine zemin kazandırmak. Sonuç ne oldu? Törenden ve imzadan başka bir şeyi önemsemeyen hükumet yap(a)mayacağı şeyleri yazdı, yazdıklarını yapmadı. Protokol'de öngörülen kaynağın yalnızca % 30'u ülkeye aktarıldı. Hükumet, halkı yüksek faizden yüz milyonlarca TL borç yükü altına soktu. Bu arada TL ciddi değer kaybına uğradı. Ama bütün uyarılarımıza karşın bu konu da Türkiye ile konuşulmamıştı ve sonuç Kıbrıslı Türkler açısından vahim oldu. Bu zihniyetle, bu anlayışla buraya kadar. Yaşananlar kader falan değil! Ders çıkarmamanın, basiretsizliğin, öngörüsüzlüğün ama en çok da bu ülkenin, bu halkın gailesini çekmemenin sonucudur. Böyle biline!!!”