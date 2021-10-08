Erhürman: “Ülkede hükümet yok”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRT Haber'de Baykan Gürses Özdağ ve Aziz Karaaziz'in hazırlayıp sunduğu Manşet+ Programı’nın konuğu oldu ve Bayrak, Radyo ve Televizyon Kurumu’nun, (BRTK) toplumun malı olduğuna dikkat çekti. Uzun bir aradan sonra BRTK’ya çağırıldığına vurgu yapan Erhürman, “BRTK, bu toplumun malıdır. Herkes bu cümleyi içselleştirmek zorundadır. Demokrasiyi içselleştirmek zorunda olduğu gibi” diye konuştu.

Erhürman: Yasamadaki sorumluluk hükümettedir

Azınlık Hükümeti’nin kuruldu kurulalı nisap sorunu yaşadığını belirten Erhürman, nisap sorunu yaşayacağını bile kestiremeyen bir hükümetle karşı karşıya olunduğunu kaydetti. Yasamadaki sorumluluğun hükümette, denetimdeki sorumluluğun ise muhalefette olduğunu ifade eden Erhürman, dünkü oturumda nisabı muhalefetin sağladığına dikkat çekti. Muhalefetin sorularına yanıt verecek kimsenin Meclis’te bulunmadığına vurgu yapan Erhürman, 10 tane bakandan 9’unun Meclis’te olmadığını dile getirdi.

“Aralık ayından beridir ülkede hükümet yok”

Azınlık Hükümeti yetkililerinin hiçbir şekilde kendileriyle diyalog kurmadığını belirten Erhürman, aralık ayından beridir ülkede hükümet olmadığını söyledi. Meclis’in itibarının da yerle bir edildiğini yineleyen Erhürman, “Bir hükümet düşününün ki bir yasama döneminde sadece 6 yasa tasarısını Meclis’ten geçirebiliyor” dedi. Azınlık Hükümeti’nin haziran ayında seçim yapmayarak Anayasa’yı ihlal ettiğini ifade eden Erhürman, söz konusu durumun geri dönüşünün de olmadığını kaydetti. Dünya’nın hiçbir yerinde böyle bir şeyin görülmediğine vurgu yapan Erhürman, “Yasa gücünde kararnameyi Anayasa’ya aykırı olduğunu bile bile çıkarttılar” diye konuştu.

“10 ay içerisinde hukuka aykırılık rekoru kırıldı”

Bu hükümetin ağzına Anayasa kelimesinin yakışmadığını söyleyen Erhürman, “10 ay içerisinde hukuka aykırılık rekoru kırdı bu arkadaşlar” dedi. Ülkeyi, söz konusu sorunları konuşmaktan, halkın gerçek dertlerini konuşamaz hale getirdiklerini ifade eden Erhürman, İçinde bulunduğumuz günlerde binlerce ilkokul çocuğunun evlerinde oturduğuna dikkat çekti. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için bu konunun bile planlanamadığını belirten Erhürman, ilkokul çocuklarının bile üçe bölündüğünü söyledi.

“Fiyat istikrar fonunu seçim döneminde tükettiler”

Fiyat istikrar fonunun seçim döneminde tüketildiğini vurgulayan Erhürman, “Halk, demokrasi, hukuk devleti, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi konusunda karar verme noktasındadır” dedi. Gündemi doğru yerden çizmenin artık kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Erhürman, bu memlekette ekonomik olarak yapılabilecek çok şeyin olduğunu dile getirdi. 5 yıllık uzun vadeli kalkınma planının önemine dikkat çeken Etrhürman, üretimde planlama yapılması gerektiğini söyledi.

“UBP kurultayı nedeniyle kafaları karışık”

UBP Kurultayı dolayısıyla ‘kafaların karışık’ olduğunu dile getiren Erhürman, şu an karşılarında muhatap alabilecekleri kimsenin olmadığını vurguladı. Azınlık Hükümeti’ndeki bakanların durmadan birbirlerini suçlamaya devam ettiğini belirten Erhürman, böyle bir yapının devam ettirilmeye çalışıldığını vurguladı. Erhürman, “3-4 aydan sonra BRTK’ya çıktım. BRTK, bu toplumun malıdır. Herkes bu cümleyi içselleştirmek zorundadır. Demokrasiyi içselleştirmek zorunda olduğu gibi” diyerek sözlerine son verdi.