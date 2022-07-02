Erhürman: Ücretler ve destekler, iki ayda bir değerlendirilmeli

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ücretler ve desteklerin iki ayda bir değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yüzde 43,10 olarak açıklanan hayat pahalılığında, haziran ayı oranlarının yer almadığını vurgulayan Erhürman, benzine yapılan okkalı zamların haziran ayında gerçekleştiğini belirtti.

Erhürman, hayat pahalılığının eksik verilmesine, CTP’nin engel olduğunu hatırlattı. Erhürman, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’nu (Türk-Sen), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nı (Kamu-Sen) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nı (KTAMS) ziyaret etti.

Bir grup CTP milletvekili ise Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Belediye Emekçileri Sendikası’nı (BES) ziyaret etti.

“HP ÖDENEĞİNİ DAHA AZ VERMEYE ÇALIŞTILAR…”

Ziyaretlerde konuşma yapan Erhürman, hükümetin 6 ayda bir açıkladığı hayat pahalılığı oranını, 5 ay üzerinden hesaplayıp yüzde 43,10’luk bir oran belirlediğini söyledi. Ancak okkalı benzin zamlarının haziran ayında yapıldığını kaydeden Erhürman, CTP olarak buna engel olduklarını, halkın daha yüksek bir oranda hayat pahalılığı alması gerektiğini vurguladı. Haziran ayında akaryakıta yapılan yüklü zamların da eklenmesiyle yüzde 55 civarında bir hayat pahalılığı oranı açıklanması gerektiğinin altını çizen Erhürman, “Bu oran da insanların fakirleşmesini telafi etmiyor” dedi. Kısa vadede çözüm sağlanması için bu enflasyonist ortamda hayat pahalılığı ödeneğinin, çiftçiye ve hayvancıya verilen desteğin ve istihdam desteğinin, 2 ayda bir değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Erhürman, orta vadede de gelirlerin Euro’ya endekslenmesi gerektiğini kaydetti.

“TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİ İĞDİŞ EDEN BİR DÜZENLEME ÖNGÖRÜLÜYOR”

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği Anlaşması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erhürman, protokolde toplu iş sözleşmesiyle ilgili yer alan maddeye dikkat çekti. Erhürman, kendisinin başbakanlık görevini yürüttüğü dönemde de toplu iş sözleşmesi ve Kıb-Tek’in fonksiyonlarına ayrıştırılması maddelerinin yer almasından dolayı protokolü imzalamadığını hatırlattı. Ardından Ersan Saner Başbakanlığındaki hükümetin de imzaladığı protokolde toplu iş sözleşmesiyle ilgili maddenin yer aldığını hatırlatan Erhürman, bu maddenin o dönemin Çalışma Bakanı Koral Çağman’ın istifasına sebebiyet verdiğini de anımsattı.

“KIBRIS TÜRK HALKININ MEŞRU HAK VE ÇIKARLARI ÇERÇEVESİNDE MÜZAKERE EDİN”

İçinde bulunduğumuz durumdan çıkış yolunun, Kıbrıs Türk halkını dünyaya açacak güven yaratıcı önlemler olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Çıkış; Ercan'ı, Mağusa Limanı'nı, mali yardım, doğrudan ticaret ve yeşil hat tüzüklerini, Euro'ya endekslemeyi, enerjiyi, doğal gazı, karma evliliklerden doğan çocuklarımızın vatandaşlık hakkını masaya yatıran, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını koruyan müzakereyi başlatmaktadır” diye konuştu. “Kimse size Rum tarafının Güven Yaratıcı Önlemler paketini olduğu gibi kabul edin demiyor. Oturun ve Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarları çerçevesinde müzakere edin” diyen Erhürman, içinde bulunulan yapının sürdürülebilir olmadığının altını çizdi. Erhürman, yeni kapıların açılmasının önemine de işaret etti.

BIÇAKLI: AYNI YOLU YÜRÜDÜĞÜMÜZ SÜRECE HEDEFLERE DAHA KOLAY ULAŞACAĞIZ

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı da, CTP heyetinin sendikalarına yaptığı ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek konuşmasına başladı. CTP’nin kendilerini ziyaret etmesinden her zaman mutluluk duyduklarını ifade eden Bıçaklı, aynı yolu yürüdükleri örgütlerle çok daha samimi görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Bıçaklı, aynı yolu yürüdükleri sürece hedeflere ulaşmanın daha kolay olacağının altını çizdi.

ATAN: HÜKÜMET EDENLER SORUNLARA ÇÖZÜM BULAMIYOR, BUNU SEÇİM PAKLAR

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası Başkanı (Kamu-Sen) Metin Atan da, hükümet yetkililerinin ülkedeki sorunlara çözüm bulamadığını söyledi ve bu durumu ancak bir seçimin paklayacağını işaret etti. Ülkedeki ekonomik ve sıkıntıları herkesin gözlemleyebildiğinin altını çizen Atan, CTP'ye de gösterdiği muhalefet için teşekkür etti. Hükümet edenlerin biat edercesine ülkeyi yönetmeye çalıştıklarını kaydeden Atan, toplumun bundan sonraki seçimlerde neyin doğru, neyin yanlış olacağını analiz edip buna göre oy vermesi gerektiğini söyledi.

BENGİHAN: SORUNLARIMIZIN ANA TEMELİ KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜDÜR

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, Kıbrıslı Türklerin yaşadığı sorunların temelinde Kıbrıs Sorununun çözümsüzlüğünün yattığını ve bu sorundan nemalanan kesimlerin sorunun çözümsüz kalmasında gösterdikleri direniş olduğunu söyledi. CTP’nin düşünceleri ve politikalarının KTAMS için son derece önemli olduğunu vurgulayan Bengihan, “KTAMS da emekten, barıştan, birleşik federal Kıbrıs’ın oluşmasından yana politika gütme yönünde paraleldir” dedi. Verilen mücadelenin bir sonucu olması gerektiğinin altını çizen Bengihan, ekonomik sıkıntılar, demokrasideki yaralar ve bunun dışındaki diğer mevzuat ve Anayasal sorunların Kıbrıs Sorununun çözümsüzlüğünden kaynaklandığını dile getirdi. Bengihan, Güney Kıbrıs’ta yaşayanlara da seslenerek, çözümü Kıbrıslı Türkler kadar savunmaları gerektiğini ifade etti.

BES VE HÜR-İŞ ZİYARET EDİLDİ…

CTP’li milletvekilleri, ekonomik ve demokratik fukaralaşmaya karşı başlatılan sendika, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri ve ekonomik örgütler ziyaretlerine Hür-İş ve BES ile devam etti. Ziyaretlerde ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz ele alınırken, krizden çıkış formülleri masaya yatırıldı. Kıbrıs Sorununda gelinen son durumla ilgili karşılıklı görüş alış verişinde de bulunan heyetler, Güven Yaratıcı Önlemlerin Kıbrıslı Türklere sağlayacağı avantajları da değerlendirme fırsatı buldu.