Erhürman: Tatar, ‘muhalefet hükümeti kurar, kurmazsa da seçime gideriz derse’ görevi alırız

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümeti kurma görevinin yeniden UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na verilmesinin kabul edilebilir ve demokratik yapı içerisinde ‘normal’ olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptıkları görüşme sonrasında konuşan Erhürman, “Cumhurbaşkanı karar verir ve derse, hükümeti kurma görevini ana muhalefet partisine verip, ‘mutakabat hükümeti kurabiliyorsa kurar, kurmazsa da erken seçime götürürüm derse’ bu görevi almaya hazırız” değerlendirmesinde bulundu.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“İki hafta önce yine burada konuşmak zorunda kalmıştık, yine aynı sebeple buradayız. Bu bile yaşadığımız sürecin absürtlüğünü en açık şekilde ortaya koyuyor. Geçen defa geldiğimizde; Tatar’a ‘Sucuoğlu kabine kurdu, 59 gün görevde kalabildi. Tekrardan aynı görevin Sucuoğlu’na verilmesi anlamlı değildir’ demiştik. Görevi almaya hazırız dedik. Eğer hükümeti kuramazsak, Cumhurbaşkanı olarak erken seçime götürürseniz alırız demiştik.”

“UBP'de Sucuoğlu dışında görevin başkasına verilmesi meşru değil”

“Hükümet yine düştü. Bu yaşanan absürtlüğün içerisinde bir kez daha Sucuoğlu’na hükümeti kurma görevinin verilmesi normal değil. Hukuk bunu engellemez ama insanların algısında bu normal değil. Sucuoğlu’na görevin verilmesi kabul edilebilir değil.

Sucuoğlu’na değil de UBP’li başka vekile verilmesi hukuka aykırı değil ama normal değil ne de meşrudur. O zaman ‘Türkiye Faiz Sucuoğlu’na istemediği için istediği biri kabineyi kurdu’ anlamına gelir. Böyle bir yapının meşruiyeti olmaz.”

“Mutabakat hükümetini değerlendirmeye hazırız”

“Demokrasiye yeteri kadar aykırılık yapıldı, bir noktada durulmalı. Hükümeti kurma görevi bize verilecekse kabul etmeye hazırız. Mümkünse mutabakat hükümetini değerlendirmeye hazırız. Yeter ki kurulan absürtlüğün bir parçası haline getirmesinler. Bir tur atın, sonra onların kurulmuşu var modeline gelinsin diye yapılacaksa biz böyle bir sürecin parçası olamayacağımızı söyledik.”

“Ülke tarihinde görmediği bir tuhaflığın içerisine sokuldu”

“Ülke tarihinde görmediği bir tuhaflığın, kaosun içerisine sokuldu. Tekrardan aynı şeyleri yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Cumhurbaşkanı kararını verir ve derse ki ‘UBP’nin kuramayacağını gördük’. Genel başkanı varken, bir milletvekiline vermek de legal olarak mümkün ancak gayri meşrudur. ‘Ana muhalefet partisine verip, mutabakat hükümeti kurabiliyorsa kurar, kurmazsa da erken seçime götürürüm derse’ bu görevi alırız.”

“Hükümeti kurma olasılığımızı düşük görmüyorum”

Soru üzerine Erhürman, “CTP tek başına hükümet kuramaz. Ama diğer partilerin desteği ile Azınlık hükümeti gündeme gelir mi o da başka bir tartışma. Sunduğumuz şartlarda, CTP hükümeti kurma olasılığımızın düşük olmadığını görüyor” değerlendirmesinde bulundu.