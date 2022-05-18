Erhürman: “Tatar müdahale aracı, müdahale ürünü hükümetin sorumlularından biri”

CTP Milletvekilleri ÜstEL Hükümeti’nin oyçokluğu ile güvenoyu almasının ardından da sokağı bırakmadı, Cumhurbaşkanlığına yürüdü.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın ‘müdahalelerin aracı’ ve ‘müdahale ürünü hükümetin sorumlularından biri’ olduğunu ifade eden Erhürman, “Meclis daha çok sokakta, sokak daha çok Meclis’te olacak ya, Meclis buralarda da olacak” dedi.

“Sayın Tatar Kıbrıs Türk Halkı’nı temsil kabiliyetini çok kısa sürede yitirmiştir” Cumhurbaşkanının görevinin çözüm iradesini yansıtmak olduğuna işaret eden Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı makamından beklenen Kıbrıs Türk Halkını bütünü temsil etmek, iradesine sahip çıkmak, Anayasasına sahip çıkmaktır.

Tatar göreve geldiği günden bu güne, bu görevlerin tam tersini yapmaya devam ediyor. Karşımızdaki müdahale ürünü Hükümet’in en önemli sorumlularından biri de Tatar’dır” dedi.

Tatar’ın halkın birliğini bütünlüğünü bölen bir tavır sergilediğini ifade eden Erhürman, “Sayın Tatar Kıbrıs Türk Halkı’nı temsil kabiliyetini çok kısa sürede yitirmiştir. Müdahalelerin aracıdır. Meclis daha çok sokakta, sokak daha çok Meclis’te olacak ya, Meclis buralarda da olacak” dedi.