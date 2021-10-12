Erhürman: Tatar, hangi makamda bulunduğunun farkında değil

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın UBP’nin kuruluş yıldönümüne katılarak, CTP ile ilgili yaptığı açıklamaları eleştirdi, “Tatar, hangi makamda bulunduğunun farkında değil derken ne demek istediğimiz anlaşıldı mı, yoksa dahasına ihtiyaç duyanlar var mı?” diye sordu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, şunları söyledi: Sn. Tatar, UBP'nin kuruluş yıl dönümüne katılıyor. Konuşma yapıyor ve cümle şöyle başlıyor: "Tarafsız olmam gerekiyor AMA...". Bununla da yetinmiyor ve UBP'nin kuruluş yıl dönümünde CTP'yi diline dolamaktan çekinmiyor.

Hangi makamda bulunduğunun farkında değil derken ne demek istediğimiz anlaşıldı mı, yoksa dahasına ihtiyaç duyanlar var mı?!!