Erhürman: Tamamen siyasi hesaplarla belediyeler birleştiriliyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ‘Yerel Yönetimler Reformu’ konusunda belirlenen kriterler üzerinden gidilmediğine dikkat çekti. Tamamen siyasi hesaplarla birleştirme yapıldığının açıkça görüldüğüne vurgu yapan Erhürman, tüm belediyelerin kapatılmasının korkunç bir kaos yaratacağına da işaret etti. Ada TV’de Cüneyt Oruç’un sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “İçinde bulunduğumuz ekonomik fukaralaşma, demokratik fukaralaşmayı getiriyor. Demokrasi açısından yaşadığımız şeyler, toplumun moralini aşağıya çekiyor. Umudu yitirmeyelim, bu toplumun ortak başarı hikayesini hep birlikte yazacağız” diye konuştu.

Erhürman: Belediyelere özerk yetkiler verelim, daha çok denetime açalım

Yerel yönetimlerle ilgili birtakım kriterler oluşturulması fikrinin kendilerinden çıktığını ifade eden Erhürman, ilk olarak 12 belediyeyle bu işin kapatılmaya çalışıldığını hatırlattı. Hangi kriterlere göre 12 belediyenin kalacağını defalarca sorduklarını ifade eden Erhürman, bu sorunun cevabının olmadığını gördüklerini belirtti. Erhürman, “Bu konuda yapılmış planlar var, uzmanlar var. Uzmanları çağıralım, komite kuralım dedik. Uzmanlar bize hangi kriterlerden hareketle yerel yönetim reformu yapıldığını açıklasın. Bunu yaptık ve yapılan çalışma sonucunda birtakım kriterler ortaya çıktı” dedi. 28 belediye olduğunu, bu belediyeden herhangi birini kapatmakla uğraşılmamasını söylediklerini vurgulayan Erhürman, “Dünyada belediyeler reformunda ne anlaşılıyorsa onu yapalım dedik. Daha özerk yetkiler verelim, merkezin bazı yetkilerini yerele aktaralım, mali açıdan belediyeleri güçlendirelim ve belediyelerin daha çok denetime açılmasını sağlayalım” diye konuştu.

“Hükümet 18 belediye üzerinden bu işi bitirmek istedi”

Somut öneri yaptıklarını söyleyen Tufan Erhürman, 28 belediyeden, 8 ya da 10 tanesini kent belediyesi yapmayı önerdiklerini vurguladı. Merkezden yetkileri, bu kent belediyelerine aktarmayı önerdiklerinin altını çizen Erhürman, “Bunun üstünden bazı yerlerde birleştirme gündeme getirmek istiyorsanız, bu model üzerinden görüşelim” diye konuştu. ‘Hükümetin’ 18 belediye üzerinden bu işi bitirmek istediğini vurgulayan Erhürman, kendilerinin bir belediyeyi bile kapatmaktan bahsetmediklerinin altını çizdi. Erhürman, 28 belediyeyi bölge belediyesi olarak korumayı ve içlerinden 10 taneyi kent belediyesi yapmayı önerdiklerini ifade etti. Serdarlı ile Geçitkale’nin birleştirildiği zaman, bölgeye hiçbir ekonomik anlam katmayacağına dikkat çeken Erhürman, bu belediyelerin daha fazla gelir elde etmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Erhürman, “Niye Tatlısu ayrı kalıyor da diğerlerini birleştiriyorsunuz? Çünkü Tatlısu, hükümet ortağı DP’nin tek belediyesi. Beyarmudu’nu dışarıda bıraktınız, sebebi nedir diye soruyoruz. Çünkü Beyarmudu UBP’li belediye başkanı” diye konuştu.

“Bu durum korkunç bir kaos yaratır”

Belirlenen kriterler üzerinden gidilmemesini eleştiren Erhürman, tamamen siyasi hesaplarla birleştirme yapıldığının açıkça görüldüğüne vurgu yaptı. Söz konusu durumu desteklemelerinin mümkün olmadığının altını çizen Erhürman, bölge halkına hiçbir şey sorulmadan kararlar üretilmeye çalışıldığını ifade etti. Söz konusu ‘reform’ hakkında sözlerine devam eden Erhürman, “Alayköy kapatıldı ve Gönyeli’ye katılacak diye bir şey yok. Alayköy de kapatıldı Gönyeli de kapatıldı. Akıncılar Değirmenlik’e bağlanmadı, ikisi de kapatılıyor. Hepsi kapatılıyor demek korkunç bir kaos demektir” diye konuştu. Yeni seçilecek belediye başkanlarının, ilk iki yıllarını ‘hangi personel nereye intibak edilecek, hangi çöp arabası nereden nereye gidecek’ gibi şeylerle harcayacağını kaydeden Erhürman, “Burada hem yerel demokrasi hem yerinden yönetim hem de hizmetlerin doğru yürütülmesi açısından kaos ihtimali getirildi” dedi. Reformun, iki ay içinde ‘halledilemeyeceğini’ vurgulayan Erhürman, aceleye getirilmesi durumunda karmaşaların yaratılacağını belirtti.

“Belediyeleri de kaosa sürükleme çabasındalar”

Haziran ayında yapılması gereken seçimin, Anayasa ihlal edilerek kasım ayına ertelendiğini hatırlatan Erhürman, bu konuyu mahkemeye götürdüklerini anımsattı. 10 gün içerisinde konuyla ilgili bir karar beklediklerini vurgulayan Erhürman, ‘hükümetin’ inatla tüm belediyeleri kaosa sürükleme çabasında olduğunun altını çizdi. Mali açıdan sıkıntı yaşayan belediyelerin, 28 belediye olduğu için sıkıntı yaşamadığına işaret eden Tufan Erhürman, sıkıntıların kötü yönetimden ve devletin katkısının zamanında verilmemesinden kaynaklandığını belirtti. Belediye başkan adaylarıyla ilgili de konuşan Erhürman, tüm bölgelerde çalışmalarına devam ettiklerine dikkat çekti. Tufan Erhürman, “Madem ki maaş ödeyemeyen belediyeleri maaş ödeyebilecek duruma getirmekti niyetiniz, niye Mağusa’ya hiç dokunmadınız? Lefke Belediyesi borcun içinde yüzüyordu, şu an maaş ödeme sıkıntısı yaşamayan bir belediye” dedi.

“Meclis’teki istişare mekanizmaları çok kötü çalışıyor”

Bazı partilerin, ‘biz daha iyiyiz’ deme olanağını yitirdiğini ve ‘hepimiz kötüyüz’ propagandası yaptığına dikkat çeken Erhürman, “Herkesi benzeştirmek çok anlamlı bir şey değildir. Hükümette olanlar yanlış yaptığı zaman, siyasetin geneline bulaşıyor halkın güvensizliği. CTP iktidara gelirse, elbette bunları yapmayacak. CTP olarak denenmemişi deneyelim, tek başına iktidar olanağını alalım. 5 yıl iktidarda kalalım, bunun hesabını verelim” diye konuştu. Meclis’teki istişare mekanizmalarının çok kötü çalıştığına vurgu yapan Erhürman, sürekli Anayasa Mahkemesi’ne gitmekten başka çarelerinin kalmadığını belirtti. Tufan Erhürman, kurumsal yapıyı korumanın, Kıbrıs Türk halkının görevi olduğuna dikkat çekti. Kıbrıs Türk halkının, yaşanılan sıkıntıların fena halde farkında olduğunun altını çizen Erhürman, “İçinde bulunduğumuz ekonomik fukaralaşma, demokratik fukaralaşmayı getiriyor. Demokrasi açısından yaşadığımız şeyler, toplumun moralini aşağıya çeken şeyler. Umudu yitirmeyelim, bu toplumun ortak başarı hikayesini hep birlikte yazacağız” diye ekledi.