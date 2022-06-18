Erhürman: Tam gün eğitime geçmek hem ekonomi, hem eğitim açısından avantaj olacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, tam gün eğitime geçilmesinin hem ekonomiye hem de eğitime büyük avantaj sağlayacağını vurguladı. Erhürman ve beraberindeki heyet Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti. Erhürman’a ziyaretlerinde Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ile milletvekilleri ve MYK üyeleri de eşlik etti. Ülkenin çok ciddi ekonomik ve demokratik fukaralaşma döneminde olduğunu ifade eden Erhürman, toplumun varoluş kaygısı içerisine düşürüldüğünü söyledi. Maliye’nin gelirlerinde TL bazında çok ciddi bir artış olduğunu, ancak hükümetin ek bütçede bu artışı gizlemeye çalıştığını dile getiren Erhürman, bu rakamın 3 milyar TL olduğunu belirtti bu rakamın belediyeler, yoksul kesim ve üreticiler açısından büyük bir rakam olduğunu kaydeden Erhürman, hükümetin “Maliyede para yok” algısı yaratmaya çalıştığını belirtti.

“GYÖ’LER GÜNDEMLERİNDE BİLE DEĞİL”

Ülkenin ekonomik olarak içinden geçtiği sıkışık dönemde turizmden ticarete kadar pek çok açıdan insanları nönünü açabilecek olan Güven Yaratıcı Önlemlerin, ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin gündeminde olmadığını urgulayan Erhürman, “Oysa bu açılımların bu ülke ve halkta kalkınma açısından yaratacakları ortada. Kıbrıs sorununun çözümünün aslında ekonomi konusunda yaratabileceği açılım hepimizin bilgisinde olmasına rağmen yine kılını kıpırdatmayan bir yapıyla karşı karşıyayız. Daha fazla kapı açılmasının ekonomiye katkısı ortadayken bununla ilgili de harekete geçmediler. TL’nin değer kaybından dolayı yüzde 98 enflasyon yaşıyoruz. TC’de bile enflasyon bile resmi rakamlarla 73’teyken CTP’nin gündeme getirdiği euroya geçme meselesini hala görmezden gelen bir yapıyla karşı karşıyayız” dedi.

“ÖZEL OKULLARIN ÜCRETİ BELLİ BİR NOKTANIN DA ÖTESİNE GEÇTİ”

Eğitim alanına dair görüşlerini paylaşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, özel okulların ücretlerinin belli bir noktanın da ötesine geçtiğini ve ailelerin bütçesini çok zorlamaya başladığını belirtti. CTP’nin gündeme getirdiği tam gün eğitim sisteminin planlı bir şekilde yıllara yayılarak, doğru altyapı oluşturularak hayata geçirilmesinin sadece eğitimde değil, ekonomide de reform anlamına geleceğini işaret eden Erhürman, ailelerin çocuklarını özel okullardan alıp devlet okullarına vermeye başladığını, bunun da kamu okullarında çok ciddi bir yük yaratabileceği riski olduğunu dile getirdi. Erhürman, “Tam gün eğitime geçme çabasına başlamazsak, kadınların ekonomiden çekilmesi gündeme gelecek çünkü öğleden sonra çocuklarının yanında kalacaklar veya etüd, özel ders gibi şeylerle gene aynı ekonomik sıkıntıya düşecekler. Bunlar bizim geleceğimize mal oluyor. Hem bugünümüzü hem geleceğimizi çalıyor ve insanlarımızda umutsuzluk yaratmaya çalışıyorlar”

ELMALI:HER KONUDA OLDUĞU GİBİ EĞİTİMDE DE ÖNGÖRÜLERİ YOK

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, sıkıntılı bir eğitim yılını geride bıraktıklarını ancak yaşananların daha büyük sıkıntıları doğuracağını söyledi. Bunun sebebinin de öngörüsüzlük olduğunu kaydeden Elmalı, hükümetin her konuda olduğu gibi eğitimde de öngörüsü bulunmadığını belirtti. Her gün daha büyük bir krizle karşı karşıya bırakıldıklarını ifade eden Elmalı, “Bizler bir cephe olarak bu anlayışın karşısında durulması gerektiğini savunduk. Bu anlayış kabul edilemez. Bugünlerde de artık çıkmaza girilmiş olduğundan doruğa çıktı bu süre. Kıbrıslı Türkler olarak burada ekonomi eğitim bacağı bir tarafta, bir de varlığımızla ilgili kaygılar var. Daha sıkı ilişkilerle yürümek durumundayız” dedi.

MAVİŞ: ORTAK MÜCADELENİN OLUMLU SONUÇLARINI DAHA ÖNCE YAŞADIK

KTÖS Genel Sekreteri Maviş de, toplumsal sorumluluk misyonu yüklenerek başlatmış olduğu ziyaretlerden dolayı CTP’yi kutlayarak, yaşanan sıkıntılar karşısında tüm tarafların ortak noktada buluşup, eylem birlikteliğiyle hareket edip, toplumun önünü açmakla yükümlü olduğunu kaydetti. Maviş, CTP ve KTÖS’ün kuruluşlarından beri birçok kere beraber mücadele verdiğini ve bundan olumlu sonuçlar aldıklarını belirterek, bu dönemde de beraber mücadele vermenin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

CTP DEV-İŞ’İ ZİYARET ETTİ

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), sendikalar, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri ve ekonomik örgütlere başlattığı ziyaretler kapsamında Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nu da (Dev-İş) ziyaret etti. Erdoğan Sorakın başkanlığındaki heyet, Dev-İş Genel Başkanı Koral Aşam ile karşılıklı görüş alış verişinde bulundu. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve demokratik sıkıntıları ele alan heyetler, bu konuda yapacakları işbirliklerini de değerlendirdi. Sorakın’a ziyaretinde milletvekilleri ve MYK üyeleri de eşlik etti.